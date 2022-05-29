Kaçakçılara büyük darbe: 5 ayda 45 milyonluk kaçak malzeme yakalandı - Son Dakika
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Kaçakçılara büyük darbe: 5 ayda 45 milyonluk kaçak malzeme yakalandı

29.05.2022 11:52

Kaçakçılara büyük darbe: 5 ayda 45 milyonluk kaçak malzeme yakalandı FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalarda 10 şüpheli şahsa işlem yapıldı Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 5 ayda il genelinde yapılan operasyonlarda yaklaşık 45 milyon değerinde kaçak sigara,...

Kaçakçılara büyük darbe: 5 ayda 45 milyonluk kaçak malzeme yakalandı

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalarda 10 şüpheli şahsa işlem yapıldı

AĞRI - Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 5 ayda il genelinde yapılan operasyonlarda yaklaşık 45 milyon değerinde kaçak sigara, nargile tütünü, cep telefonu, emtia malzemesi, elektronik sigara tütünü, ilaç ve kaçak akaryakıt ele geçirildi. FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile organize suç örgütlerine yönelik yürütülen soruşturmalarda ise 11 şüpheli şahsa işlem yapıldı.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık suçları, mali ve organize suçlar ile FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik deşifre ve önleme faaliyetlerine ilişkin 2022 yılı Ocak-Mayıs ayları arasında yapılan çalışmalarda; kaçakçılık suçları ile mücadelede piyasa değeri yaklaşık 14 milyon TL olan 81.442 paket sigara, yaklaşık değeri 150 bin TL olan 417,375 kg. nargile tütünü, piyasa değeri yaklaşık 66 bin TL olan 14 adet cep telefonu, piyasa değeri yaklaşık 30 milyon TL olan 601.843 adet emtia malzemesi, piyasa değeri yaklaşık 63 bin TL olan 1260 paket elektronik sigara tütünü, 24.420 adet ilaç ve 16.626 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken, gümrük kaçakçılığı kapsamında el konulan suç unsurlarının gümrüklenmiş değerlerinin toplamda yaklaşık 45 Milyon TL tutarında olduğu anlaşıldı. Mali suçlar kapsamında yürütülen uzun soluklu tefecilik soruşturması kapsamında yapılan operasyon neticesinde 535 bin TL tutarında 11 adet senet, 6 adet tapu evrakı ele geçirildi. FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalarda 10 şüpheli şahsa işlem yapıldı. Organize suç örgütleri ve silah kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmalarda ise 1 adet AK-47 kalaşnikof uzun namlulu tüfek ve 5 adet fişek ele geçirilirken, 1 şüpheli hakkında 6136 SKM kapsamında işlem yapıldı. Yapılan operasyonlar neticesinde KOM Şube Müdürlüğü, mücadelesi ile görevli olan suçlar kapsamında yapılan çalışmalarda 5 aylık süre içinde 120 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 1 şüpheli şahıs tutuklandı.

Kaçakçılara büyük darbe: 5 ayda 45 milyonluk kaçak malzeme yakalandı
Kaçakçılara büyük darbe: 5 ayda 45 milyonluk kaçak malzeme yakalandı
Kaçakçılara büyük darbe: 5 ayda 45 milyonluk kaçak malzeme yakalandı
Kaçakçılara büyük darbe: 5 ayda 45 milyonluk kaçak malzeme yakalandı
Kaçakçılara büyük darbe: 5 ayda 45 milyonluk kaçak malzeme yakalandı
Kaçakçılara büyük darbe: 5 ayda 45 milyonluk kaçak malzeme yakalandı
Kaçakçılara büyük darbe: 5 ayda 45 milyonluk kaçak malzeme yakalandı
Kaçakçılara büyük darbe: 5 ayda 45 milyonluk kaçak malzeme yakalandı
Kaçakçılara büyük darbe: 5 ayda 45 milyonluk kaçak malzeme yakalandı

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kaçakçılara büyük darbe: 5 ayda 45 milyonluk kaçak malzeme yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kaçakçılara büyük darbe: 5 ayda 45 milyonluk kaçak malzeme yakalandı - Son Dakika
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