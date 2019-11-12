Ağrı'da kaçakçılık operasyonu

Ağrı'da kaçakçılıkla mücadele kapsamında son bir ayda 36 bin 820 kaçak sigara, 23 bin 500 kozmetik malzemesi ele geçirildi, 7 araca el konuldu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin bir ayda yaptığı operasyonlara ilişkin bilgi verildi.

Kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda, 7 araca el konulduğu, 36 bin 820 kaçak sigara ile yabancı markalarda 23 bin 500 kozmetik malzemesi ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, 11 farklı olayda haklarında adli işlem başlatılan 13 şahıstan 2'sinin tutuklandığı ve bir kişinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı ifade edildi.