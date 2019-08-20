Ağrı'da kadın cinayeti
54 dakika önce
Ağrı'nın Patnos ilçesinde bir kadın uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
Ağrı Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 01:02 Kaynak: AA
'nın Patnos
ilçesinde bir kadın uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
İlçenin Atatürk Mahallesi'nde Emine Nuyan (35), henüz kimliği belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.
Olay yerinde hayatını kaybeden kadının cesedi, yapılan incelemenin ardından Patnos Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı. Polis
, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
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