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Ağrı'da kadın cinayeti

54 dakika önce

Ağrı'nın Patnos ilçesinde bir kadın uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

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Ağrı'nın Patnos ilçesinde bir kadın uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
İlçenin Atatürk Mahallesi'nde Emine Nuyan (35), henüz kimliği belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.
Olay yerinde hayatını kaybeden kadının cesedi, yapılan incelemenin ardından Patnos Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
Patnos, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 01:02 Kaynak: AA
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