Ağrı'da "Kadın Emeği Buluşması" Eğitimi Verildi

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Sekreteri Osman Yıldız ve Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin
'in katılımıyla HAK-İŞ'in kadın üyelerine yönelik "Kadın Emeği Buluşması" eğitimi verildi.
HAK-İŞ Ağrı
İl Başkanlığınca Kredi Yurtlar Kurumu
(KYK) Abdurrahim Arvasi
Öğrenci Yurdu konferans salonunda gerçekleştirilen program, İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunulması ile başladı.
HAK-İŞ Ağrı İl Başkanı Ahmet Varol
'un konuşmasının ardından söz alan HAK-İŞ Konfederasyonu Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin, 2009 yılında HAK-İŞ'in kadın üye oranının yüzde 2 olduğunu, bugün itibariyle bu sayının yüzde 25'e yükseldiğini söyledi.
Kadınların sendikal hayata katılmaları için çalışma yürüttüklerini ifade eden Zengin, 10 ilde 81 ili kapsayan eğitimlerin yapıldığını aktardı.
Zengin, sendikanın birçok yerinde kadınların görevli olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:
"HAK-İŞ olarak kadınların toplumsal hayattaki rol ve statülerini arttırmaya yönelik eğitim ve toplumsal kampanyalar düzenlemekteyiz. Üniversiteler ile işbirliği yaparak eğitim programları uyguluyoruz. Bunlardan bir tanesi, geçen haftalarda Hacı Bayram Veli
Üniversitesi ile imzaladığımız 'Gençlik Farkında' projesi başladı. Aynı zamanda lisansüstü eğitim görenlerin başladığı 'Kadın ve Örgütlenme' temalı projemiz inşallah 8 Mart
tarihinde tamamlanacak. Ödülünü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
'nde takdim etmiş olacağız. Kadınların çalışma hayatındaki konumunu, beklentilerini ve ihtiyaçlarını araştırıyoruz. Buna yönelik anket çalışması yapıyoruz."
"Bizim kültürümüzde ve köklerimizde cinsiyet ayrımcılığı yoktur"
"Bizim inancımız ve kültürümüzde aile kadın ve erkeğin ortak sorumluluğunda teşekkül eden ve yaşayan hayati bir müessesedir" diyen Zengin, şu ifadeleri kullandı:
"Kadın fıtratı gereği tüm yaratılanlara anne gözüyle bakmaktır. Bizim kültürümüzde ve köklerimizde cinsiyet ayrımcılığı yoktur. Toplumsal cinsiyet ayrımcılığı noktasında yapılacak adımlar var. Yapmamız gerekenler de var. Bu noktada HAK-İŞ'in 'Fıtratta haklılık, haklarda eşitlik' diye bir sloganı var. Kadın kadın vasfını yitirmeden erkekleşmeden, fıtratını kaybetmeden adalet istiyoruz. Kadın ve erkek eşitliğinin sağlanması, kadının veya erkeğin vasfının göz önüne alınarak sistemin ona göre oluşturulması lazım."
HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Sekreteri Osman Yıldız ise sendikacılığın bir uzlaşma, sosyal diyalog, gelişmenin aracı ve unsuru olduğunu belirtti.
Sendikacılığı bir hak aracı ve iddia olarak nitelendiren Yıldız, "Biz doğruyu, pozitifi, nispeti, geleceği, gelişmeyi, barışı, uzlaşmayı arayan bir konfederasyonuz. Bugüne kadarki genel başkanlarımız, yöneticilerimiz ve üyelerimiz bu düstur üzerine oluştu. Çok şükür bunu başarmış bulunuyoruz. Konfederasyonumuz çok yavaş büyüdü. Bütün zor aşamaları aşama aşama katederek geldik. Bundan da hiç muzdarip olmadık." diye konuştu.
Yıldız, 2011 yılında 160 bin olan üye sayılarının 700 bine yaklaştığını sözlerine ekledi
Programa, Ağrı Belediye Başkan Yardımcısı Ayhan Atmaca, Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Cihan Demir, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kamu kurum müdürleri ve sendika üyesi kadınlar katıldı.