Ağrı'da kadınlar konserle eğlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Ağrı'da kadınlar konserle eğlendi

06.03.2022 19:35
Ağrı'da kadınlar konserle eğlendi

Ağrı Belediyesince 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla konser düzenlendi.

Ağrı Belediyesince 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla konser düzenlendi.

Ağrı Belediyesi, kentteki kadınların eğlenmesi için İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) yerleşkesindeki Kültür ve Kongre Merkezi'nde etkinlik düzenledi.

Belediye Başkanı Savcı Sayan, programa katılan kadınlara karanfil hediye ederek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Sayan, burada yaptığı konuşmada, kadınların desteğiyle kentin daha güzel bir hale geleceğini söyledi.

Kentte faaliyete geçen Tekstilkent'te işçiye ihtiyaç olduğunu belirten Sayan, "Bazı arkadaşlar 'Biz tekstile gidiyoruz, bizi işe almıyorlar' diyorlar. Doğrudur, sizin orada dünyanın en iyi markalarına dikiş yapabilmeniz için 6 aylık kurstan geçmeniz lazım. Asgari ücret alıyorsunuz, bunun yarısını devlet, diğer yarısını da firma sahibi ödüyor. Dün yanıma geldiler ve 3 bin 500 kişiye ihtiyaç olduğunu söylediler. Böyle yerlere çocuklarınızı gönderin meslek öğrensinler." dedi.

Sayan, hukuki şartlar el verdiği taktirde kadınların şehir içi ulaşımdan ücretiz yararlanabileceğini de ifade etti.

Sanatçı Helin Güneş'in Türkçe ve Kürtçe şarkılar söylediği programda, parçalara eşlik eden katılımcılar halay çekerek keyifli anlar yaşadı.

Ağrı'da kadınlar konserle eğlendi
Ağrı'da kadınlar konserle eğlendi
Ağrı'da kadınlar konserle eğlendi

YORUMLAR
500
KADIKÖY İSKELESİ'NDE KADINLAR GÜNÜ KUTLAMASI KADIKÖY İSKELESİ'NDE KADINLAR GÜNÜ KUTLAMASI Sorgun Belediyesinden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programı Sorgun Belediyesinden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programı

Dünya Kadınlar Günü, Konser, Mart, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ağrı'da kadınlar konserle eğlendi - Son Dakika


Son Dakika
19:48 Fenerbahçe 10 kişi kaldı! Hakeme tepki sesleri yükseldi
19:29 Bakan Soylu'dan "ayçiçek yağları" hakkında açıklama geldi: Türkiye içerisinde bir şeyi geliştirmek istiyorlar
19:27 Türkiye'ye gelen Ukraynalı sığınmacı sayısı kaç? Bakan Soylu paylaştı
19:26 Maç başlamadan taraftarlar birbirine girdi! Fenerbahçe taraftarı Trabzonsporlulara saldırdı
19:23 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 170 kişi hayatını kaybetti, 27 bin 671 yeni vaka tespit edildi
18:54 Hamile kalan üniversiteli kızın, anne ve babasına verdiği cevap sosyal medyayı salladı: Erkek arkadaşım hapşırınca oldu
18:37 Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'tan son dakika açıklaması geldi! Trabzonspor maçına gitmeme kararı aldı
18:30 İBB ve Fatih Belediyesi Süleymaniye Mahallesi'nin korunması için birlikte hareket edecek
18:14 İstanbul'da oynanan Fatih Karagümrük -Altay karşılaşmasında kazanan olmadı
18:07 Kritik maç öncesi İsmail Kartal'dan motivasyon konuşması geldi: Moralimiz yüksek, iyi hazırlandık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2022 19:55:35. #1.12#
SON DAKİKA: Ağrı'da kadınlar konserle eğlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement