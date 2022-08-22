ÇARPIŞAN TIR İLE KAMYON ALEV ALDI; YOL ULAŞIMA KAPANDI- - Son Dakika
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ÇARPIŞAN TIR İLE KAMYON ALEV ALDI; YOL ULAŞIMA KAPANDI-

22.08.2022 23:00

AĞRI'da kafa kafaya çarpışan TIR ile pamuk yüklü kamyon alev alıp yandı.

AĞRI'da kafa kafaya çarpışan TIR ile pamuk yüklü kamyon alev alıp yandı. Kazada TIR şoförü hafif yaralanırken, yangın nedeniyle trafiğe kapanan yolda uzun araç kuyruğu oluştu.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Eleşkirt ilçesinin Sarıcan Deresi mevkiinde meydana geldi. Viraja hızlı girdiği öne sürülen Hasan Uğur Balaban yönetimindeki 76 AAD 511 plakalı TIR, karşı yönden gelen Barış Aykaçlar idaresindeki 34 EMY 218 plakalı pamuk yüklü kamyonla kafa kafaya çarpıştı. Kazada, devrilen her iki araç da alev aldı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale edip, kısa sürede yangını söndürdü. Yangında her iki araç da kullanılamaz hale geldi.

Kazada hafif yaralanan TIR'ın şoförü Balaban, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza nedeniyle kapanan karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından yolda ulaşım yeniden normale döndü. (DHA)

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Kaynak: DHA

Balaban, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÇARPIŞAN TIR İLE KAMYON ALEV ALDI; YOL ULAŞIMA KAPANDI- - Son Dakika

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SON DAKİKA: ÇARPIŞAN TIR İLE KAMYON ALEV ALDI; YOL ULAŞIMA KAPANDI- - Son Dakika
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