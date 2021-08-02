Ağrı'da kafası kutuya sıkışan ayı yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika

Ayı yavrusu daha sonra doğaya salındı.

Olay yerine gelen Doğubayazıt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kurtarma çalışmalarına başladı. Ayı yavrusu, ekiplerce uyuşturucu iğnelerle sakinleştirildi. Daha sonra teneke kutuyu kesen ekipler, hayvanı kurtardı.

Doğubayazıt ile Van 'ın Çaldıran ilçelerini birbirine bağlayan 2644 rakımlı Tendürek Geçidi'nde, ayı yavrusunun kafasını teneke kutuya sıkıştırdığını fark eden jandarma ekipleri, durumu itfaiyeye bildirdi.

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