Ağrı'da kamu personelinin çalışma sistemi normalleşiyor - Son Dakika

Ağrı Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kamu çalışanlarına yönelik alınan ek tedbirlerin 27 Mayıs'ta yürürlükten kaldırılacağını duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada, 27 Mayıs itibarıyla kentteki kamu kurumlarında normal çalışma düzenine geçileceği bildirildi.
Açıklamada, "Kovid-19 salgınının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi amacıyla uzaktan veya
dönüşümlü esnek çalışma yöntemlerini düzenleyen kamu çalışanlarına yönelik ilave tedbirler 27 Mayıs tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılmıştır.
Söz konusu tarihten itibaren tüm kamu personeli normal mesai düzenine dönüş yapacaktır." ifadeleri kullanıldı.