Ağrı'da kamu personelinin çalışma sistemi normalleşiyor - Son Dakika

Söz konusu tarihten itibaren tüm kamu personeli normal mesai düzenine dönüş yapacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Kovid-19 salgınının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi amacıyla uzaktan veya

Valilikten yapılan açıklamada, 27 Mayıs itibarıyla kentteki kamu kurumlarında normal çalışma düzenine geçileceği bildirildi.

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