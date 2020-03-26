Ağrı'da kamuya işçi alımı başvuruları başladı - Son Dakika

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Ağrı'da kamuya işçi alımı başvuruları başladı
6 saat önce
Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Ağrı İl Müdürlüğü, 55 kişilik kamuya işçi alımı başvurularının başladığını duyurdu.
Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Ağrı İl Müdürlüğü, 55 kişilik kamuya işçi alımı başvurularının başladığını duyurdu.
İŞKUR İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kamu işçi alımı ilan başvurularının ikinci bir duyuruya kadar e-devlet, internet ve Alo 170 hattı üzerinden yapılacağı belirtildi.
Sağlık Bakanlığı tarafından ilde toplam 55 kişilik kamuya işçi alımı yapılması planlandığı aktarılan açıklamada, başvuruların 30 Mart'ta sona ereceği ifade edildi.
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 11:20 Kaynak: AA
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