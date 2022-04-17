Ağrı'da kamyon şarampole yuvarlandı, 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Ağrı'da kamyon şarampole yuvarlandı, 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

17.04.2022 17:45
Ağrı'da kamyon şarampole yuvarlandı, 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

Ağrı'da ev eşyası yüklü kamyonun şarampole yuvarlanarak ağaçlara çarpması sonucu 4'ü aynı aileden 5 kişi yaşamını yitirdi.

Ağrı'da ev eşyası yüklü kamyonun şarampole yuvarlanarak ağaçlara çarpması sonucu 4'ü aynı aileden 5 kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Erzurum-Ağrı kara yolu Eleşkirt ilçesi Çiftepınar köyü mevkisinde M.U. yönetimindeki ev eşyası yüklü kamyon şarampole devrildi.

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ağaçlara çarpan kamyondaki sürücüyü kurtaran ekipler, anne, baba ve 2 çocuğunu da bölgeye yönlendirilen vinçle sıkıştıkları araçtan çıkardı.

Kontrollerde kamyonda sıkışan 4 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağır yaralı haldeki sürücü M.U. da kaldırıldığı Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden 5 kişinin cenazeleri, Eleşkirt Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Kamyonun şarampole devrilme anı bölgedeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kayıtlarda kamyonun şarampole devrildiği ve sonrasında çıkan duman görülüyor.

Eleşkirt Devlet Hastane morgundan yakınlarınca teslim alınan 4 kişinin cenazesi, Ağrı ve Eleşkirt belediyelerinin cenaze nakil araçlarıyla Tutak ilçesine getirildi.

Baba Bahattin (32), anne Leyla (32) ve çocukları Bargıran (5) ile Menesa Özkaya'nın (3), cenazeleri için Merkez Camisi'nde tören düzenlendi.

Burada kılınan cenaze namazı ve helallik alınmasının ardından cenazeler, ilçeye bağlı Dikbıyık köyüne getirildi.

4 cenaze köy mezarlığında yakınlarının gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.

Tutak Kaymakamı Enis Aslantatar ve Belediye Başkanı Bülent Duru da cenaze törenine katıldı.

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Eleşkirt, Cenaze, Baba, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ağrı'da kamyon şarampole yuvarlandı, 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ağrı'da kamyon şarampole yuvarlandı, 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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