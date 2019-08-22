Son Dakika Haberleri: Ağrı'da kanala düşen kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
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Ağrı'da kanala düşen kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

50 dakika önce

Ağrı'da bir kanala düşen kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Ağrı'da kanala düşen kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı, System.String[]

Ağrı'da bir kanala düşen kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kentteki Ağrı Sanayi Sitesi'ne gelen Nevzat Gelturan (60), bir oto tamircisinin önünde yer alan ve oto tamirinde kullanılan kanalı fark edemeyerek içine düştü.

Yaralanan yaşlı adamı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Gelturan'ı bulunduğu kanaldan çıkaran ekipler, gelen ambulanstaki 112 Sağlık ekiplerine teslim etti.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Gelturan, daha sonra Ağrı Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İtfaiye, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 06:32 Kaynak: AA
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