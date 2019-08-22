Ağrı'da kanala düşen kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Gelturan, daha sonra Ağrı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Gelturan'ı bulunduğu kanaldan çıkaran ekipler, gelen ambulanstaki 112 Sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralanan yaşlı adamı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kentteki Ağrı Sanayi Sitesi'ne gelen Nevzat Gelturan (60), bir oto tamircisinin önünde yer alan ve oto tamirinde kullanılan kanalı fark edemeyerek içine düştü.

Ağrı 'da bir kanala düşen kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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