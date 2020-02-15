Ağrı'da kapanan köy yollarını açma çalışmaları sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ağrı'da kapanan köy yollarını açma çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Ağrı'da kapanan köy yollarını açma çalışmaları sürüyor

6 saat önce

Ağrı'da aralıksız üç gün boyunca süren kar yağışının ardından kapanan köy yollarını açma çalışmaları devam ediyor.

Ağrı'da kapanan köy yollarını açma çalışmaları sürüyor, System.String[]

Ağrı'da aralıksız üç gün boyunca süren kar yağışının ardından kapanan köy yollarını açma çalışmaları devam ediyor.


Kar kalınlığının yer yer bir metreyi aştığı kette, yolları kapanan birçok köyde yaşayan vatandaşların kent merkezi ile bağlantısı kesilirken, Ağrı İl Özel İdaresine bağlı ekipler, önceden hazırlanan Karla Mücadele Eylem Planı çerçevesinde, köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için gece gündüz çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


Ağrı'da kar yağışının ardından yaklaşık bir haftadır aralıksız bir şekilde kapanan köy yollarını açmaya çalışan kepçe operatörü Doğan Yaşar, "Gece gündüz demeden kar tipi demeden yolları açmak için çalışıyoruz. Bölgemizde günlerdir kar yağışı aralıksız sürdü. Neredeyse bütün köy yollarımız ulaşıma kapandı. Biz karla mücadele eylem planı çerçevesinde İl Özel İdaresine bağlı ekipler olarak gece gündüz aralıksız kapalı olan köy yollarını açmaya çalışıyoruz. Bazen bir köy yolunu iki veya üç kez açmak zorunda kalıyoruz. Tipi ve fırtına da etkisini gösteriyor. Şu ana kadar gün içinde beş tane köy yolunu açtık. Hala kapalı olan köy yolları var. Bazen hasta kurtarmak için çalışıyoruz. Şu anda da mahsur kalan bir araba var onu kurtaracağız. Çalışmalara devam edeceğiz. Vatandaşların mağdur olmaması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" ifadelerini kullandı. - AĞRI

Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 02:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türk Konvoyunu gören Suriyeli vatandaş: Artık göç etmeyeceğiz
Sağlık Bakanı Koca: KKTC'ye 500 yatak kapasiteli hastane yapılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a Hafter tepkisi: Libya'yı 11 kez bombalayan adamı davet ediyor "Ankara beni bulsun" çağrısı sonunda yanıt buldu! Bakan Soylu talimat verdi

Son Dakika Haberleri
20:05 Ünlü sunucu Burcu Esmersoy anoreksiya hastalığına yakalandı
15:41 Güldür Güldür Show çıkışı saldırıya uğradılar!
15:41 İşte Burçin Terzioğlu'nun yeni sevgilisi!
15:05 Model Didem Soydan, Instagram hesabından üstsüz yatak pozunu paylaştı
16:01 Mustafa Sandal'dan Cem Yılmaz'ın aşk hayatına ilginç yorum: Bermuda şeytan üçgeni

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2020 20:30:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ağrı'da kapanan köy yollarını açma çalışmaları sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]