Ağrı'da kapanan köy yollarını açma çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Ağrı'da aralıksız üç gün boyunca süren kar yağışının ardından kapanan köy yollarını açma çalışmaları devam ediyor.



Kar kalınlığının yer yer bir metreyi aştığı kette, yolları kapanan birçok köyde yaşayan vatandaşların kent merkezi ile bağlantısı kesilirken, Ağrı İl Özel İdaresine bağlı ekipler, önceden hazırlanan Karla Mücadele Eylem Planı çerçevesinde, köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için gece gündüz çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.



Ağrı'da kar yağışının ardından yaklaşık bir haftadır aralıksız bir şekilde kapanan köy yollarını açmaya çalışan kepçe operatörü Doğan Yaşar, "Gece gündüz demeden kar tipi demeden yolları açmak için çalışıyoruz. Bölgemizde günlerdir kar yağışı aralıksız sürdü. Neredeyse bütün köy yollarımız ulaşıma kapandı. Biz karla mücadele eylem planı çerçevesinde İl Özel İdaresine bağlı ekipler olarak gece gündüz aralıksız kapalı olan köy yollarını açmaya çalışıyoruz. Bazen bir köy yolunu iki veya üç kez açmak zorunda kalıyoruz. Tipi ve fırtına da etkisini gösteriyor. Şu ana kadar gün içinde beş tane köy yolunu açtık. Hala kapalı olan köy yolları var. Bazen hasta kurtarmak için çalışıyoruz. Şu anda da mahsur kalan bir araba var onu kurtaracağız. Çalışmalara devam edeceğiz. Vatandaşların mağdur olmaması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" ifadelerini kullandı. - AĞRI