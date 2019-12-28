Ağrı'da kar etkili oluyor - Son Dakika
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Ağrı'da kar etkili oluyor

6 saat önce

Ağrı'da kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

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Ağrı'da kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

Akşam saatlerinde etkisini gösteren kar, kent merkezini beyaza bürüdü, yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar sokaklarda yürümekte zorlandı.

Ağrı- Erzurum kara yolunda sürücüler yoğun kar nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

Bazı ailelerin çocuklarıyla kar topu oynaması renkli görüntüler oluşturdu.

Vatandaşlardan Turan Tekin, AA muhabirine, kar yağışıyla kentin beyaz gelinliğini giydiğini söyledi.

Kentte kışın çetin geçtiğini belirten Tekin, "Kar yağmasını bekliyorduk, Ağrılılar olarak kara alışığız." dedi.

Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 05:52 Kaynak: AA
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