Kar festivali için masal kahramanlarının kardan heykelleri yapıldı - Son Dakika
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Kar festivali için masal kahramanlarının kardan heykelleri yapıldı

24.02.2022 15:53

Ağrı'da yarın başlayacak 2. Kar Festivali'nde sergilenecek ve Ağrı Dağı ile Nuh'un Gemisi'nin yanı sıra masal kahramanları Keloğlan, Hacivat, Karagöz, Nasreddin Hoca'nın heykelinin de yer aldığı 7 kardan heykelin yapımı tamamlandı.

Ağrı'da yarın başlayacak 2. Kar Festivali'nde sergilenecek ve Ağrı Dağı ile Nuh'un Gemisi'nin yanı sıra masal kahramanları Keloğlan, Hacivat, Karagöz, Nasreddin Hoca'nın heykelinin de yer aldığı 7 kardan heykelin yapımı tamamlandı.

Kentte, Ağrı Kalkınma ve Eğitim Kültür Vakfı (AKEV) öncülüğünde valilik, belediye, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ), IC Vakfı ve Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) iş birliğiyle yarın ve cumartesi günü "Ağrı 2. Kar Festivali" yapılacak.

Millet Bahçesi'nde "Anadolu Masal Kahramanları" temasıyla gerçekleştirilecek festival öncesi, kardan heykeller yapılması için üniversitede görevli öğretim üyeleri ve öğrencilerden heykeltıraş ekibi oluşturuldu.

Ekip, masal kahramanları Keloğlan, Hacivat, Karagöz, Nasreddin Hoca ve yöreye ait kepenek giymiş çobanın yanı sıra 5 bin 137 metre rakımı ile yurdun en yüksek noktası olan Ağrı Dağı ile Doğubayazıt ilçesi Telçeker köyü yakınlarında olduğuna inanılan Nuh'un Gemisi'nin de kardan heykellerine yapıp festivale hazır hale getirdi.

Festivalde sergilenecek kardan heykeller, Anadolu Ajansı (AA) ekibince drone ile görüntülendi.

Festivalde ayrıca konser ve çeşitli etkinlikler de düzenlenecek.

AİÇÜ Araştırma Görevlisi Naci Edi, AA muhabirine, 14 kişilik ekiple çalıştıklarını belirterek, "18 günlük bir çalışmayla kardan heykellerimizi tamamladık. Büyük kar kütleleriyle bu heykelleri yaptık, bugün hava sıcak ve heykellerin erimemesi için sıcakla da mücadele ediyoruz. Her bir heykel en az 3 metre uzunluğa sahip. Hafta sonu aileler çocuklarıyla burayı ziyaret etti. Gösterilen ilgiden çok memnunuz." diye konuştu.

Kar festivali için masal kahramanlarının kardan heykelleri yapıldı
Kar festivali için masal kahramanlarının kardan heykelleri yapıldı
Kar festivali için masal kahramanlarının kardan heykelleri yapıldı
Kar festivali için masal kahramanlarının kardan heykelleri yapıldı
Kar festivali için masal kahramanlarının kardan heykelleri yapıldı
Kar festivali için masal kahramanlarının kardan heykelleri yapıldı
Kar festivali için masal kahramanlarının kardan heykelleri yapıldı
Kar festivali için masal kahramanlarının kardan heykelleri yapıldı

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Ağrı Dağı, Keloğlan, Ağrı, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kar festivali için masal kahramanlarının kardan heykelleri yapıldı - Son Dakika


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