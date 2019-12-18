Ağrı'da "kar kaplanları" 24 saat esasıyla mesai yapacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ağrı'da 'kar kaplanları' 24 saat esasıyla mesai yapacak - Son Dakika

Ağrı'da "kar kaplanları" 24 saat esasıyla mesai yapacak

7 saat önce

Türkiye'de kış mevsiminin çetin geçtiği illerden Ağrı'da İl Özel İdaresi ekipleri, karla mücadele çalışmasını 78 iş makinesi, 91 personel ve 8 mobil ekiple yürütecek.

Ağrı'da

Türkiye'de kış mevsiminin çetin geçtiği illerden Ağrı'da İl Özel İdaresi ekipleri, karla mücadele çalışmasını 78 iş makinesi, 91 personel ve 8 mobil ekiple yürütecek.

Vali Süleyman Elban'ın öncülüğünde kent genelinde hazırlanan "Karla Mücadele Eylem Planı" çerçevesinde ekipler, bu kış önceliği hastalık, doğum ile ölüm olaylarının yaşandığı ve taşımalı eğitim yapılan nüfusu yoğun grup köy yollarına verecek. Kış mevsimini sıfırın altında 30 dereceleri aşan soğuk hava ve metrelerce yükseklikteki kar örtüsü altında geçiren kentte "kar kaplanları" olarak adlandırılan ekipler, gece gündüz demeden 24 saat esasıyla çalışma yapacak.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşların kış mevsiminin olumsuz şartlarından en az derecede etkilenmeleri için personel, araç ve gereçlerle 24 saat ulaşılabilir kamu hizmeti sunmayı hedeflediklerini söyledi. Karla mücadelede başarılı bir çalışma sergilediklerini ifade eden Tenekeci, şöyle konuştu:

"Karla Mücadele Eylem Planı çerçevesinde kış şartlarının zorluğunu en aza indirmek amacıyla kırsalda yaşayan vatandaşlarımız için araç parkımızda modeli yüksek greyder, dozer, bıçaklı kamyon, treyler, loder ve JCB olmak üzere toplam 78 iş makinemizin gerekli bakımlarını yaparak hazırladık. 78 iş makinemizin yanı sıra 91 personel ve 8 adet de mobil ekip görevlendirdik. Ekiplerimiz 24 saat çalışacak şekilde koordine edildi."

Tenekeci, bölgede kış mevsiminin uzun sürdüğüne işaret ederek önceliklerini nüfus yoğunluğu bulunan grup köy yollarına vereceklerini belirtti. Acil durumlarda en yakın karla mücadele ekibini bölgelere yönlendireceklerini anlatan Tenekeci, asılsız ihbarlarda bulunulmamasını istedi.

Süleyman Elban, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 09:44 Kaynak: AA
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