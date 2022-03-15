Ağrı'da "Kar Kaplanları" kapanan yollar için seferber oldu - Son Dakika
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Ağrı'da "Kar Kaplanları" kapanan yollar için seferber oldu

15.03.2022 11:53

Ağrı'da "Kar Kaplanları" kapanan yollar için seferber oldu Ağrı'da kar yağışı sonrası ulaşıma kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için "Kar Kaplanları" seferber oldu.

Ağrı'da "Kar Kaplanları" kapanan yollar için seferber oldu

AĞRI - Ağrı'da kar yağışı sonrası ulaşıma kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için "Kar Kaplanları" seferber oldu.

Ağrı'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle köy yolları ulaşıma kapandı. Kapanan yolların ulaşıma açılması için, İl Özel İdaresi'nin karla mücadele ekipleri 82 iş makinası, 91 personel ve 8 mobil ekip ile mesai yapmaya başladı. Kar kaplanları olarak bilinen ve kar kalınlığının metrelerce yüksekliğe ulaşan yerleri büyük çabalarla temizleyen ekipler, ulaşıma kapanan 164 köy yolunun ulaşıma açılması için büyük bir titizlikle çalışanlarını sürdürüyor.

Ağrı'da Kar Kaplanları kapanan yollar için seferber oldu
Ağrı'da Kar Kaplanları kapanan yollar için seferber oldu
Ağrı'da Kar Kaplanları kapanan yollar için seferber oldu

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Ağrı, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ağrı'da 'Kar Kaplanları' kapanan yollar için seferber oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ağrı'da "Kar Kaplanları" kapanan yollar için seferber oldu - Son Dakika
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