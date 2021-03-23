Ağrı'da 'kar kaplanları'nın 4 köyde yol açma çalışması - Son Dakika

Ağrı'da 'kar kaplanları'nın 4 köyde yol açma çalışması

23.03.2021 15:41

Ağrı'da 'kar kaplanları'nın 4 köyde yol açma çalışmasıAĞRI'da, kar yağışı sonrası ulaşıma kapanan köy yollarında, karla mücadele çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

Ağrı'da 'kar kaplanları'nın 4 köyde yol açma çalışması

AĞRI'da, kar yağışı sonrası ulaşıma kapanan köy yollarında, karla mücadele çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. 'Kar kaplanları' olarak bilinen ekipler, mart ayında kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan 4 köy yolunu açmak için zorlu çalışma yürütüyor.

Ağrı'da etkili olan kar yağışı ve yüksek kesimlerdeki tipi, yaşamı olumsuz etkiliyor. Kış mevsiminin çetin geçtiği kentin köylerine ulaşmakta zorluk yaşayan İl Özel İdaresi'nin karla mücadele ekipleri, kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için yoğun çaba sarf ediyor. Taşlıçay ve Diyadin ilçelerine bağlı 4 köy yolunda çalışmalarını vardiyalı olarak 24 saat sürdüren İl Özel İdaresi ekipleri, ulaşımın sağlanabilmesi için mesai yapıyor. 'Kar kaplanları' olarak bilinen ekipler, zaman zaman kar kalınlığının iş makinelerinin boyunu aştığı yollarda ilerlemekte güçlük çekiyor.

Öte yandan Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü'nce Doğu Anadolu Bölgesi'nde 6 il için kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı yapıldı. Açıklamada Ağrı, Erzurum, Erzincan, Kars, Iğdır ve Ardahan'da salı günü öğle saatlerinden itibaren çarşamba gecesine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı belirtildi.

Ağrı'da 'kar kaplanları'nın 4 köyde yol açma çalışması
Ağrı'da 'kar kaplanları'nın 4 köyde yol açma çalışması
Ağrı'da 'kar kaplanları'nın 4 köyde yol açma çalışması
Ağrı'da 'kar kaplanları'nın 4 köyde yol açma çalışması
Ağrı'da 'kar kaplanları'nın 4 köyde yol açma çalışması
Ağrı'da 'kar kaplanları'nın 4 köyde yol açma çalışması

Mart, Ağrı, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ağrı'da 'kar kaplanları'nın 4 köyde yol açma çalışması - Son Dakika


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