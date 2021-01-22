"Kar kaplanları" sıfırın altında 25 derecede yolları açıyor - Son Dakika

Ağrı'da kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan, Ağrı ile Kars'ın Kağızman ilçesini birbirine bağlayan kara yolu, kar kaplanlarının sıfırın altında 25 derece sıcaklıktaki zorlu mücadelesiyle açıldı.

Karayolları 123. Şube Şefliği ekipleri, kış mevsiminin zorlu geçtiği kentte 4 gündür aralıklarla etkili olan kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan yolları açmak için 2 loder, kar küreme ekipmanlı kamyon ve rotatif iş makineleriyle yoğun çaba gösteriyor.

Sorumluluk alanlarındaki yollarda kar küreme ve tuzlama çalışmasını sürdüren ekipler, bir süre önce ulaşıma kapanan, 2270 rakımlı Yukarı kent geçidinin de bulunduğu 8 kilometrelik yolu ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Kara yolunun geçtiği 2 bin rakımlı bölgelerde dondurucu soğuklar ve tipiye rağmen bölgedeki köylerde yaşayan vatandaşların mağdur olmaması için çabalayan ekipler, akşam saatlerinde sıfırın altında 25 derecede söz konusu yolu ulaşıma açtı.

Dondurucu soğuktaki yol açma çalışması AA ekince drone ile görüntülendi.

Yol açma çalışmalarını denetleyen Karayolları 123. Şube Şefi Abdulvahap Akçelik ekiplere teşekkür etti.

Karla mücadelede rotatif kullanan sürücü Yıldırım Belkis, AA muhabirine, bölgede havanın soğuk olduğunu ancak vatandaşların mağduriyet yaşamaması için gece gündüz demeden çalıştıklarını söyledi.

Zaman zaman etkili olan tipinin çalışmaları zorlaştırdığını dile getiren Belkis, "4 gündür yoğun şekilde karla mücadele çalışması yürütüyoruz. Şu anda yolu ulaşıma açtık. Öğlen vakti yolu açmaya başladık ve yolu genişletemeye devam ediyoruz. 4 ekip çalışıyoruz ve Ağrı-Kağızman yolunu tamamen ulaşıma açtık." dedi.