Ağrı'da kar kaplanlarının zorlu mücadelesi - Son Dakika

Ağrı'da kar kaplanlarının zorlu mücadelesi (YENİDEN)

Sayın Yazıişleri müdürlerinin dikkatine 'Günde 5 köyün yolunu açıyorlar' başlıklı haberimizi kaynağından alınan yeni bilgiler ile tekrar geçiyoruz.

------------------------------------------------------

AĞRI'da, İl Özel İdaresi ekipleri, karla kapanan köy yollarını açmak için aralıksız çalışıyor. Yer yer kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu bölgede ekipler, gece- gündüz karla mücadele ediyor.

Şubat ayıyla birlikte Ağrı'da etkili olan kar yağışı çok sayıda yerleşim biriminin merkezle bağlantısını kesti. 506 köy yolu ile 3 bin 285 kilometrelik yol ağında karla mücadele eden İl Özel İdaresi ekipleri, karla kapanan yolları ulaşıma açmak için gece gündüz çalışma yapıyor.

Kar kalınlığının merkezde 40 santimetreye, kırsalda yer yer 1 metreye kadar ulaştığı Ağrı'da, ekipler, hava şartlarına ve zorlu araziye rağmen köyleri kar esaretinden kurtarıyor. Kepçe operatörü Doğan Yaşar, Gece gündüz demeden, kar tipi demeden yolları açmak için çalışıyoruz. Bölgemizde günlerdir kar yağışı aralıksız sürdü. Neredeyse bütün köy yollarımız ulaşıma kapandı. Bazen bir köy yolunu iki veya üç kez açmak zorunda kalıyoruz dedi.