Ağrı'da kar köy yollarını kapadı, ekipler hastalar için seferber oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ağrı'da kar köy yollarını kapadı, ekipler hastalar için seferber oldu - Son Dakika

Ağrı'da kar köy yollarını kapadı, ekipler hastalar için seferber oldu

13 dakika önce

Ağrı'da kar yağışı ve tipi etkisini sürdürürken, 293 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ağrı'da kar köy yollarını kapadı, ekipler hastalar için seferber oldu, System.String[]

Ağrı'da kar yağışı ve tipi etkisini sürdürürken, 293 köy yolu ulaşıma kapandı.


Kentte köy yollarının kapanması ile birlikte İl Özel İdaresine bağlı ekipler, bir yandan kapanan köy yollarını ulaşıma açmaya çalışırken, bir yandan da 112 acil servis ekipleri ile birlikte köylerde mahsur kalan hastaların hastaneye yetiştirilmesi için seferber oldu.


Bu gün sabaha saatlerinde şehir merkezine bağlı 21 kilometre uzaklıkta bulunan ve yolu yoğun kar yağışı ve tipi nedeni ile kapalı olan Uzunveli köyünde hastalanan Dilara Doğan adlı çocuk, İl Özel İdaresi ve 112 acil servis ekiplerinin çalışması ile hastaneye kaldırıldı. - AĞRI

Acil Servis, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 04:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'un birçok ilçesinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı
İstanbul güne kar yağışı ile başladı, kent beyaza büründü İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı öğleden sonra etkisini yitirecek Giresunspor-İstanbulspor maçı tatil edildi

Son Dakika Haberleri
15:59 Survivor 2020'nin Ünlüler ve Gönüllüler takımı yarışmacıları belli oldu
15:51 Hayko Cepkin, hayranlarını coşturdu
15:24 Göğüs dekolteli kıyafetiyle dikkat çeken Hadise'nin eski fotoğrafları yeniden gündeme geldi
15:05 Eski sevgili Defne Samyeli'den Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkına ilk yorum: Gerekli görürsem konuşuruz
13:41 Nesrin Cavadzade: Erkekler güçlü kadınlardan korkuyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2020 16:14:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ağrı'da kar köy yollarını kapadı, ekipler hastalar için seferber oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]