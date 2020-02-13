Ağrı'da kar tatili uzatıldı - Son Dakika
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Ağrı'da kar tatili uzatıldı

6 saat önce

Ağrı'da kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sebebi ile merkez ve merkeze bağlı köylerde okullar 14 Şubat Cuma günü bir gün süre ile tatil edildi.

Ağrı'da kar tatili uzatıldı, System.String[]

Ağrı'da kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sebebi ile merkez ve merkeze bağlı köylerde okullar 14 Şubat Cuma günü bir gün süre ile tatil edildi.


Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava şartlarından dolayı 14.02.2020 Cuma günü il merkezi ve merkez ilçedeki köylerimizde ilk ve ortaokullar ile liselerde eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeline 1 gün süre ile idari izin verilmiştir. ifadelerine yer verildi. - AĞRI

Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 09:24 Kaynak: İHA
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