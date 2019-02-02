Son Dakika Haberleri: Ağrı'da Kar Temizleme Çalışması

Ağrı'da Kar Temizleme Çalışması

48 dakika önce

Ağrı Belediyesi karla mücadele çalışmaları kapsamında kent merkezinde biriken kar yığınlarını temizliyor.

Ağrı'da Kar Temizleme Çalışması, System.String[]
Ağrı Belediyesi karla mücadele çalışmaları kapsamında kent merkezinde biriken kar yığınlarını temizliyor.

Ağrı Belediyesi tarafından başlatılan karla mücadele çalışmaları kapsamında kent merkezindeki cadde, mahalle ve ara sokaklarda yoğun çalışmalar yapılarak biriken karları belli yerlere topladılar. Toplanan kar yığınları kepçelerle kamyonlara yüklenerek il dışına çıkarıldı. - AĞRI

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 06:00 Kaynak: İHA

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