Ağrı'da Kar Temizleme Çalışması
48 dakika önce
Ağrı Belediyesi karla mücadele çalışmaları kapsamında kent merkezinde biriken kar yığınlarını temizliyor.
Ağrı
Belediyesi karla mücadele çalışmaları kapsamında kent merkezinde biriken kar yığınlarını temizliyor.
Ağrı Belediyesi tarafından başlatılan karla mücadele çalışmaları kapsamında kent merkezindeki cadde, mahalle ve ara sokaklarda yoğun çalışmalar yapılarak biriken karları belli yerlere topladılar. Toplanan kar yığınları kepçelerle kamyonlara yüklenerek il dışına çıkarıldı. - AĞRI
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 06:00 Kaynak: İHA
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