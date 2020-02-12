Ağrı'da kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 28 kişi 4 saatte kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ağrı'da kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 28 kişi 4 saatte kurtarıldı - Son Dakika

Ağrı'da kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 28 kişi 4 saatte kurtarıldı

7 saat önce

Ağrı'da, yoğun kar ve tipi nedeniyle köy yolunda mahsur kalan 28 kişi, İl Özel İdaresi ekiplerinin 4 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Ağrı'da kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 28 kişi 4 saatte kurtarıldı, System.String[]

Ağrı'da, yoğun kar ve tipi nedeniyle köy yolunda mahsur kalan 28 kişi, İl Özel İdaresi ekiplerinin 4 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Taşlıçay ilçesine 12 kilometre uzaklıktaki Yukarı Düzmeydan köyü yolunda 5 araçta bulunan 28 kişi, yoğun kar ve tipi nedeniyle mahsur kaldı.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, 4 saat süren çalışmayla yolu ulaşıma açarak, mahsur kalanları kurtardı.

Donma tehlikesi de geçiren 28 kişi, kendilerini kurtarmak için seferber olan karla mücadele ekiplerine teşekkür etti.

Taşlıçay, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 10:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Vururuz" resti sonrası Esed rejiminden küstah sözler
YTÜ'lü öğrencilerden Bedri Gencer'e tepki: Bizim hocamız olamaz Ekrem İmamoğlu FETÖ'cü danışman iddialarına yanıt verdi: AK Parti döneminde de çalıştı Son dakika: ABD savaş uçakları, Esed rejimini vurdu

Son Dakika Haberleri
17:41 Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'dan şok edici sözler!
17:16 Ünlü Youtuber Atakan Özyurt, Tutunamayanlar'ın kadrosuna dahil oldu
17:08 Haluk Levent bebek bezi reklamında oynadı
16:46 Kuruluş Osman kadrosunu güçlendiriyor! 3 yeni isim daha katıldı
15:33 Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz, Defne Samyeli'yle ilgili paylaşımlarını silemedi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 17:56:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ağrı'da kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 28 kişi 4 saatte kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]