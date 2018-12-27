Ağrı'da Kar Yağışı

Ağrı'da etkili olan kar ve tipi nedeniyle Eleşkirt ilçesinde taşımalı eğitim veren okullar ile köy okullarında eğitime bir gün ara verildi.

Ağrı'da etkili olan kar ve tipi nedeniyle Eleşkirt ilçesinde taşımalı eğitim veren okullar ile köy okullarında eğitime bir gün ara verildi.



İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle il genelinde 44 köy yolunun ulaşıma kapandığı ve ekiplerin yolların açılması için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.



Karayolları 123. Şube Şefliğinden yapılan açıklamada ise Ağrı-Eleşkirt arasında kar yağışı ve tipinin etkili olduğu, ekiplerin bu bölgede çalışmalarını yoğunlaştırdığı bildirildi.



Yolu kullanacak sürücüleri kontrollü gitmesi konusunda uyaran yetkililer, Ağrı-Kağızman kara yolunun, Cumaçay Köyü mevkisindeki kar yağışı ve tipi nedeniyle trafiğe kapatıldığına dikkat çekti.



Açıklamada, ekiplerin kar yağışı ve tipinin etkili olduğu yollarda çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü aktarıldı.



Olumsuz hava koşulları nedeniyle Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde de taşımalı eğitim veren okullar ile köy okullarında eğitime bir gün ara verildi.

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