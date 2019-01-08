Ağrı'da Kar Yağışı
1 saat önce
Ağrı'da sabah saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.
Ağrı'da sabah saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.
Ağrı'da dün sabah saatlerinde başlayan, bugün de etkisini arttıran kar yağışı kenti beyaza bürüdü.
Sabah saatlerinde okula giden öğrenciler ile işlerine giden vatandaşlar zor anlar yaşadı.
109 köy yolunun ulaşıma kapandığı kentte İz Özel İdaresi ekipleri köy yollarında, belediye ekipleri ise şehir merkezinde karla mücadele çalışması yürüttü.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:33 Kaynak: AA
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