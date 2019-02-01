Ağrı'da Kar Yağışı
46 dakika önce
Ağrı ve Eleşkirt ilçesinde devam eden kar, etkisini sürdürüyor.
Ağrı
ve Eleşkirt
ilçesinde devam eden kar, etkisini sürdürüyor.
İl ve ilçe merkezinde akşam saatlerinde başlayan kar, devam ediyor. Beyaza bürünen il ve ilçe merkezinde bazı vatandaşlar, park halindeki araçlarının üzerini temizledi.
Yağış nedeniyle güzel görüntüler de oluştu.
İlçe sakinlerinden Mehmet Bayram
, "Bu yıl kış mevsimi çok çetin geçiyor. Tam olarak eski kışları andırıyor." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 08:42 Kaynak: AA
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