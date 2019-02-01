Son Dakika Haberleri: Ağrı'da Kar Yağışı

Ağrı'da Kar Yağışı

46 dakika önce

Ağrı ve Eleşkirt ilçesinde devam eden kar, etkisini sürdürüyor.

Ağrı ve Eleşkirt ilçesinde devam eden kar, etkisini sürdürüyor.

İl ve ilçe merkezinde akşam saatlerinde başlayan kar, devam ediyor. Beyaza bürünen il ve ilçe merkezinde bazı vatandaşlar, park halindeki araçlarının üzerini temizledi.

Yağış nedeniyle güzel görüntüler de oluştu.

İlçe sakinlerinden Mehmet Bayram, "Bu yıl kış mevsimi çok çetin geçiyor. Tam olarak eski kışları andırıyor." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 08:42 Kaynak: AA

Eleşkirt, Ağrı, Güncel
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