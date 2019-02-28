Son Dakika Haberleri: Ağrı'da Kar Yağışı

Ağrı'da Kar Yağışı

1 saat önce

Ağrı'da gece saatlerinden bu yana etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkilerken, okulların tatil olduğu haberini alan öğrenciler mutluluk yaşadı.

Ağrı'da gece saatlerinden bu yana etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkilerken, okulların tatil olduğu haberini alan öğrenciler mutluluk yaşadı.
Kentte bir süredir etkili olan soğuk hava dün gece yerini kar yağışına bıraktı. İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı sonrası 351 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 11:02 Kaynak: AA

Ağrı, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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