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Ağrı'da kar yağışı

6 saat önce

Ağrı'da dün öğleden sonra etkili olan yağışlı hava gece etkisini arttırarak yerini kar yağışına bıraktı.

Ağrı'da kar yağışı, System.String[]

Ağrı'da dün öğleden sonra etkili olan yağışlı hava gece etkisini arttırarak yerini kar yağışına bıraktı.


Ağrı merkez ve ilçelerinde Sabah saatlerinde de devam eden kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. Sabah erken saatlerde işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar beyaz örtü ile karşılaştı.


Ağrı'da, gece başlayan ve sabah saatlerinde de devam eden kar yağışı, kent genelinde etkili oldu. Sabah erken saatlerinde evlerinden çıkan vatandaşlar, beyaz örtü ile karşılaştı. Park halindeki araçların üzeri karla kaplanırken, bazı vatandaşlar ise araçlarının üzerindeki kar birikintilerini temizledi.


Sabah işe gitmek için evinden çıkan vatandaşlardan Niyazi Işık, memleket olarak kara alışkın olduklarını ifade ederek, kar yağışının kendilerine mutluluk verdiğini söyledi. Işık, "Bizim memleketimizin güzel tarafı kar yağması. Uzun süre olmuştu yağmur yağmamıştı. Kar yağması iyi oldu. Bu yıl biraz geç yağdı diyebiliriz. Çocuklar uzun zamandı yağış olmadığı için mikroptan hastaydı. Bu yağış mikropları da kıracak. Geceden beri yağıyordu. Sabahta uyandık her taraf bembeyaz. Güzel bir görüntü" dedi. - AĞRI

Sabah, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 09:48 Kaynak: İHA
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