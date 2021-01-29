Ağrı'da kar yağışı etkili oldu - Son Dakika

Ağrı'da kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.
Kentte etkili olan soğuk hava, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.
Yağışla birlikte yeniden beyaz örtüye bürünen kentte, ağaçlar ve araçlar karla kaplandı.
Yağış nedeniyle Ağrı- Erzurum ve Ağrı- Van kara yolundaki sürücüler ilerlemekte güçlük çekiyor.
Karayolları 123. Şube Şefliği ve belediye ekipleri sorumluluk alanındaki yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.
Kaynak: AA
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