Ağrı'da kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika

Ağrı'da kar yağışı etkili oluyor
6 saat önce
Dondurucu soğukların yaşandığı Ağrı'da kar yağışı etkili oldu.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 03:02 Kaynak: AA
Dondurucu soğukların yaşandığı Ağrı'da kar yağışı etkili oldu.
Öğleden sonra etkili olan kar yağışı, kent merkezini beyaza bürüdü. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ile sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Vatandaşlardan Bişar Aslan, havaların çok soğuk olduğunu ve karın yağdığına sevindiklerini söyledi.
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