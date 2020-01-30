Ağrı'da kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika
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Ağrı'da kar yağışı etkili oluyor

6 saat önce

Dondurucu soğukların yaşandığı Ağrı'da kar yağışı etkili oldu.

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Dondurucu soğukların yaşandığı Ağrı'da kar yağışı etkili oldu.

Öğleden sonra etkili olan kar yağışı, kent merkezini beyaza bürüdü. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ile sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Vatandaşlardan Bişar Aslan, havaların çok soğuk olduğunu ve karın yağdığına sevindiklerini söyledi.

Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 03:02 Kaynak: AA
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