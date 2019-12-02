Son Dakika Haberleri: Ağrı'da kar yağışı gün boyu devam etti
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Ağrı'da kar yağışı gün boyu devam etti

6 saat önce

Ağrı'da hafta sonu yağan yağmur, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Ağrı'da kar yağışı gün boyu devam etti, System.String[]

Ağrı'da hafta sonu yağan yağmur, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.


Kentte gün boyu devam eden kar yağışı bir yandan hayatı olumsuz etkilerken, bir yandan da kartpostallık görüntülerin ortaya çıkmasını sağladı. Kampüsü gün boyu yağan karın etkisiyle beyaz örtüye bürünen Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi öğrencisi Kadir Kaya, karın geçen yıllara nazaran bu yıl geç yağdığını dile getirerek, "Kar Ağrı'da normal şartlarda daha erken yağar. Bu yıl biraz geç yağdı. Eğer kar geç yağarsa buralarda genelde geç de erir. Bence nisan ayı sonuna kadar kar yerden kalkmaz. Buralarda kış mevsimi sert geçer ama bence çok iyi bir durum. Biz her yıl karı, sanki ilk defa görüyormuşuz gibi karşılıyoruz" dedi.


Ağrı ve ilçelerinde kar yağışının gecede devam etmesi bekleniyor. - AĞRI

Sabah, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 07:28 Kaynak: İHA
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