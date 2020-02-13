Ağrı'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika
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Ağrı'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

6 saat önce

Ağrı ve ilçelerinde dün sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı etkisini sürdürürken, zaman zaman oluşan fırtına ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor.

Ağrı'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor, System.String[]

Ağrı ve ilçelerinde dün sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı etkisini sürdürürken, zaman zaman oluşan fırtına ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor.


Kar kalınlığının kent genelinde yer yer yarım metreyi aştığı kentte, 324 köy yolu ulaşıma kapanırken, ulaşımda aksamalar yaşandı. Kent merkezi ve ilçelerinde okullar tatil edildi.


Kar yağışı ve tipi nedeniyle vatandaşların yürümekte zorluk çektiği kentte, esnaf iş yerlerinin önündeki kar birikintilerini temizledi. Belediye ekipleri şehir içinde, İl Özel İdaresine bağlı ekipler ise köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattı.


Vatandaşlardan Talat Aslan yaptığı açıklamada, "Kar yağışı Allah'ın emridir. Yaklaşık bir haftadır aralıklarla devam ediyor. Bizim için çok zorlu bir durum. Ama ekipler çalışıyor. Neredeyse bahar gelecek ama burada hala kar yağmaya devam ediyor" dedi. - AĞRI

Sabah, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 12:32 Kaynak: İHA
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