Ağrı'da kar yağışı kenti etkisi altına aldı - Son Dakika

Ağrı'da kar yağışı kenti etkisi altına aldı
11.03.2021 14:14
Ağrı'da kar yağışı kenti etkisi altına aldı Ağrı'da gece saatlerinde başlayan ve gündüz etkisini göstermeye devam eden yoğun kar yağışı kenti beyaz bürüdü.
Ağrı'da kar yağışı kenti etkisi altına aldı
AĞRI - Ağrı'da gece saatlerinde başlayan ve gündüz etkisini göstermeye devam eden yoğun kar yağışı kenti beyaz bürüdü.
Ağrı'da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle vatandaşlar yürümekte güçlük çekerken, araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Kar yağışının kent merkezinde ve ilçelerde bir süre daha etkili olması bekleniyor.
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