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Ağrı'da kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi - Son Dakika

Ağrı'da kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi

10.02.2022 21:26
Ağrı'da kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi

Ağrı'da olumsuz hava koşulları yüzünden il merkezi ve 3 ilçedeki tüm okullarda yarın eğitime ara verildi.

Ağrı'da olumsuz hava koşulları yüzünden il merkezi ve 3 ilçedeki tüm okullarda yarın eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle il merkezinin yanı sıra Eleşkirt, Hamur ve Taşlıçay ilçelerindeki tüm okullar ile bağlı köy okullarında 11 Şubat Cuma günü okullar tatil edildi.

Kent merkezi ve söz konusu ilçelerde yer alan kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel de idari izinli sayılacak.

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Taşlıçay, Eleşkirt, Ağrı, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ağrı'da kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ağrı'da kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi - Son Dakika
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