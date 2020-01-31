Ağrı'da kar yağışı sürüyor - Son Dakika
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Ağrı'da kar yağışı sürüyor

6 saat önce

Son haftalarda soğuk havaların etkisi altında kalan Ağrı'da başlayan kar yağışı gün boyu devam etti.

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Son haftalarda soğuk havaların etkisi altında kalan Ağrı'da başlayan kar yağışı gün boyu devam etti.


Beyaz örtü ile kaplanan kentte, sokak, cadde ve yollar kapandı. Trafikte aksamalar yaşandı. Vatandaşlar çile ve neşeyi aynı anda yaşadı. Vatandaşlardan Ömer Faruk Alma, yaptığı açıklamada, kar yağışının uzun süredir Ağrı'da beklendiğini ifade etti. Ağrı'ya ziyaret için Silopi'den gelen Nihat Mehmetoğlu ise, gelir gelmez kar yağışı ile karşılaşmış olmasının çok güzel olduğunu dile getirerek, "Şırnak Silopi'den geldim. Bizim orada bu kadar kar yağmaz. Gelir gelmez kar yağışı bizi çok mutlu etti. Kar yağışı altında dolaşıyoruz. Bence çok güzel bir şey. Gidene kadar da gezmeyi düşünüyoruz. Uzun süredir soğuk hakimmiş. Kar yağışının olması ile de soğuk havanın etkisi de kırılmış. Uzun süredir karın yağmaması da kötü bir şey ayrıca. Bu yağış ayrıca bunun içinde çok iyi olmuş" ifadelerini kullandı. - AĞRI

Silopi, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 08:07 Kaynak: İHA
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