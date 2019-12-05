Son Dakika Haberleri: Ağrı'da kar yağışının ardından soğuk hava etkili oluyor
Son Dakika Güncel Ağrı'da kar yağışının ardından soğuk hava etkili oluyor - Son Dakika

Ağrı'da kar yağışının ardından soğuk hava etkili oluyor

6 saat önce

Ağrı'da kar yağışının ardından soğuk hava etkili olurken, park ve bahçelerde kartpostallık manzaralar ortaya çıktı.

Ağrı'da kar yağışının ardından soğuk hava etkili oluyor, System.String[]

Ağrı'da kar yağışının ardından soğuk hava etkili olurken, park ve bahçelerde kartpostallık manzaralar ortaya çıktı.


Kar yağışının ardından kentte kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye çıkarken, yollar buz tuttu. Park ve bahçelerde görülmeye değer manzaralar ortaya çıktı. - AĞRI

Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 09:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gök taşı olduğunu iddia ettiği taşlar için 2 milyon istiyor
Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yönelik davada Alparslan Kuytul tahliye edildi Selahattin Demirtaş'ın avukatı: Hekimler, ölümcül bir kalp krizi geçirebileceğini söylüyor; tahliyesini talep edeceğiz Cinayete kurban giden Ceren Özdemir'in acılı annesinin tek isteği var

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2019 16:01:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ağrı'da kar yağışının ardından soğuk hava etkili oluyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]