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Ağrı'da kar yağışının ardından soğuk hava etkili oluyor
6 saat önce
Ağrı'da kar yağışının ardından soğuk hava etkili olurken, park ve bahçelerde kartpostallık manzaralar ortaya çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 09:11 Kaynak: İHA
Ağrı'da kar yağışının ardından soğuk hava etkili olurken, park ve bahçelerde kartpostallık manzaralar ortaya çıktı.
Kar yağışının ardından kentte kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye çıkarken, yollar buz tuttu. Park ve bahçelerde görülmeye değer manzaralar ortaya çıktı. - AĞRI
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