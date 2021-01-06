Ağrı'da kar yok, don var - Son Dakika

Ağrı'da kar yok, don var
06.01.2021 12:04
Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte dondurucu soğukların etkisi altına giren Ağrı'da sis ve don etkili olmaya devam ediyor.
Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte dondurucu soğukların etkisi altına giren Ağrı'da sis ve don etkili olmaya devam ediyor.
Türkiye'de kışın en sert geçtiği illerden biri olan Ağrı'da dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor. Termometrelerin eksi 15 dereceyi gösterdiği kentte Murat Nehri'nin yüzeyinde buz kütlelerinin oluştuğu görüldü. Ev ve iş yerlerinin camları da buz tutarken, çatılarda buz sarkıtları oluştu. Soğuk havanın yanı sıra kent merkezinde etkili olan sis sürücülere zor anlar yaşattı.
(İHA)
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