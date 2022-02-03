Ağrı'da kara saplanan kamyoneti trafik polisleri iterek kurtardı - Son Dakika

Ağrı'da aniden yola çıkan köpeğe çarpmamak için sürücünün manevra yaptığı sırada kara saplanan kamyonet, trafik polislerinin çabalarıyla kurtarıldı.

Ağrı- İran kara yolunda seyreden kamyonetin sürücüsü, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü yakınlarında aniden önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı.

Sürücünün kontrolü kaybetmesiyle kamyonet, yol kenarındaki kara saplandı. Bölgeye gelen trafik polisleri, kamyoneti iterek bulunduğu yerden çıkardı.

Kamyonet sürücüsü, trafik polislerine teşekkür etti.