Ağrı'da karantina ihlaline 3 bin 150 lira para cezası kesildi - Son Dakika

Ağrı'da karantina ihlaline 3 bin 150 lira para cezası kesildi
Ağrı'da Korona virüs tedbirleri kapsamında karantina kurallarını ihlal ettiği belirlenen bir kişiye 3 bin 150 lira para cezası verildi.
Ağrı'da Korona virüs tedbirleri kapsamında karantina kurallarını ihlal ettiği belirlenen bir kişiye 3 bin 150 lira para cezası verildi.
Ağrı Valiliği tarafından yapılan açıklamada 177 personelin katılımıyla 460 iş yerinde korona virüs denetimlerinin gerçekleştirildiği bildirildi.Valilik tarafından yapılan açıklamanın devamında Emniyet ve Jandarma ekipleri de 77 ticari taksi ile 150 toplu taşıma aracını denetleyerek salgınla mücadele kapsamında yolculara uyarılarda bulunurken, pozitif ve temaslı kişilere yönelik 382 personelle gerçekleştirilen denetimlerde karantina kurallarını ihlal ettiği ve evde bulunması gerekirken evde olmadığı için bir kişiye 3 bin 150 lira para cezası kesildi. - AĞRI
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