Ağrı'da karantina ihlaline 9 bin 450 lira para cezası - Son Dakika

Ağrı'da karantina ihlaline 9 bin 450 lira para cezası

09.11.2020 00:16
Ağrı'da karantina ihlaline 9 bin 450 lira para cezası, System.String[]

Ağrı'da korona virüs tedbirleri kapsamında karantina kurallarını ihlal ettikleri tespit edilen 3 kişiye para cezası kesildi.

Ağrı'da korona virüs tedbirleri kapsamında karantina kurallarını ihlal ettikleri tespit edilen 3 kişiye para cezası kesildi.

Ağrı'da korona virüs tedbirleri kapsamında karantina kurallarını ihlal ettikleri tespit edilen 3 kişiye toplam 9 bin 450 lira para cezası kesildi. Ağrı Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 224 personelin katılımıyla 364 iş yerinde korona virüs denetimlerinin gerçekleştirildiği bildirildi. Emniyet ve jandarma ekipleri de 139 ticari taksi ile 214 toplu taşıma aracını denetleyerek salgınla mücadele kapsamında yolculara uyarılarda bulundu. Pozitif ve temaslı kişilere yönelik 315 personelle gerçekleştirilen denetimlerde karantina kurallarını ihlal ettikleri tespit edilen 3 kişiye 3 bin 150'şer liradan toplam 9 bin 450 lira para cezası kesildiği ifade edildi. - AĞRI

Ağrı'da karantina ihlaline 9 bin 450 lira para cezası
Ağrı'da karantina ihlaline 9 bin 450 lira para cezası
Ağrı'da karantina ihlaline 9 bin 450 lira para cezası
Ağrı'da karantina ihlaline 9 bin 450 lira para cezası

Ağrı Valiliği, Para Cezası, Ağrı, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ağrı'da karantina ihlaline 9 bin 450 lira para cezası - Son Dakika


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