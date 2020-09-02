Ağrı'da karantina kuralına uymayan 15 kişiye 47 bin 250 lira ceza - Son Dakika

Ağrı'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında karantina kuralına uymadığı tespit edilen 15 kişiye, toplam 47 bin 250 lira ceza uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, il genelinde jandarma ve polis ekiplerinden oluşan 127 kişilik ekip, restoran, kafe, çay bahçeleri, pazar yerleri ile düğün salonları başta olmak üzere toplu yaşam alanlarında Kovid-19 denetimi gerçekleştirdi.

Sosyal mesafe, hijyen ve maske konusunda vatandaşları uyaran ekipler, 456 iş yerini de denetledi.

Ayrıca Kovid-19 testi pozitif çıkan ya da temaslı kişilerin takibi için 220 personelin katılımıyla yapılan başka bir denetimde ise karantinada olması gereken 15 kişinin evinde bulunmadığı tespit edildi.

Karantina kuralını ihlal eden bu kişilere toplam 47 bin 250 lira ceza uygulandı.