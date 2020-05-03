Ağrı'da karantinada kalanlar hizmet ve misafirperverlikten memnun - Son Dakika
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Ağrı'da karantinada kalanlar hizmet ve misafirperverlikten memnun

11 dakika önce

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) getirilerek Ağrı'daki yurtlara yerleştirilen Türk vatandaşları, kendilerine sunulan hizmetlerden memnuniyet duyuyor.

Ağrı'da karantinada kalanlar hizmet ve misafirperverlikten memnun, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) getirilerek Ağrı'daki yurtlara yerleştirilen Türk vatandaşları, kendilerine sunulan hizmetlerden memnuniyet duyuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla KKTC'den uçakla Ağrı'ya getirilen Türk vatandaşlarının 14 günlük gözetim süresi devam ediyor.

Anadolu Ajansı (AA) ekibi, Kovid-19 tedbirleri kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığının Abdurrahim Arvasi Kız Yurdu'nda kalan ve büyük bölümü üniversite öğrencilerinden oluşan vatandaşların günlük çalışmalarını görüntüledi.

Ağrı Valiliği koordinesinde İl Sağlık Müdürlüğü, AFAD, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Kızılay tarafından tüm ihtiyaçları karşılanan Türk vatandaşları, lüks otelleri aratmayan yurtlarda tek kişilik odalarda kalıyor.

Kızılay ekiplerinin günde üç öğün yemek verdiği yurtlarda, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü çalışanları da temizlik ve diğer çalışmaları yürütüyor.

14 günlük karantina süresinin sonuna yaklaşan vatandaşlar da ibadet ederek, kitap okuyup, film izleyerek vakit geçirmeye çalışıyor.

Türk Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı, AA muhabirine yaptığı açılamada, yurtlarda kalan yaklaşık 200 misafire 50'ye yakın personelin hizmet verdiğini söyledi.

Orhan, günlük 3 öğün yemeğin yanında oruç tutanlara yönelik iftar ve sahur menülerinin hazırlandığını belirtti.

"Allah devletimizden razı olsun"

Yurtta kalan Muazzez Goncagül de istedikleri her şeyin görevliler tarafından karşılandığını ve bir eksiklerinin bulunmadığını söyledi.

Kendileriyle yakından ilgilenildiğini vurgulayan Goncagül, "Allah razı olsun. Bize çok iyi bakıyorlar. Buranın insanları çok güzel. Çalışanlar çok iyi ve sıcakkanlı. Hepsinden memnunuz, sahura kadar bize hizmet ediyorlar. Devletimiz başımızdan eksilmesin inşallah. Allah bu hastalığı başımızdan defetsin. Namaz kılıyorum, tespih çekiyorum. Telefonda Kur'an-ı Kerim dinliyorum. Böyle ibadetle geçiyor zamanımız çok şükür." diye konuştu.

Üniversite öğrencisi Sena Kılınç da hizmet açısından hiçbir sorun yaşamadıklarını, zamanını ders çalışıp zaman zaman film izleyerek geçirdiğini anlattı.

Ayfer Elçi, herkese çok iyi bakıldığını belirterek, Ağrı'nın soğuk bir şehir olmasına rağmen insanlarının çok sıcakkanlı ve misafirperver olduğunu vurguladı.

Tıp öğrencisi Sümerya Öner, sosyal mesafe kurlarına uyarak kapı önünde diğer odalardaki arkadaşlarıyla sohbet ettiklerini belirtti.

Kızılay, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.05.2020 12:38 Kaynak: AA


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