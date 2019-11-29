Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğünce başlatılan "Kardeş Okul" projesi kapsamında Mustafa Kemal Atatürk İlkokulu öğretmen ve öğrencileri, Çakıroba köyündeki ilkokulu ziyaret etti.

Proje kapsamında okul ziyaretine katılan İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin de öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti.

Öğrencilere oyuncak dağıtan Tekin, öğretmenlerle de bir süre görüştü.

Kardeş okullarıyla bir araya gelen öğrenciler birlikte oyun oynayarak güzel vakit geçirdi.