Ağrı'da karla mücadele ekipleri vatandaşın mağdur olmaması için gece çalışıyor - Son Dakika

Kar yağışının etkili olduğu Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde karla mücadele ekipleri, vatandaşın mağdur olmaması için çalışmalarını gece de sürdürüyor.

Kentte kar yağışı ve tipi sebebiyle İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri başta olmak üzere, karla mücadele ekipleri, yolların ulaşıma kapanmaması ve vatandaşların mağdur olmaması için gece gündüz çalışmalarına devam ediyor.

Şehrin Eleşkirt ilçesinde de kar yağışının ardından belediye ekipleri cadde ve sokakları kardan temizlemek için çalışma yapıyor.

Belediye ekiplerinin gündüz saatlerinde başladığı ve gece de sürdürdüğü çalışmalar kapsamında görevliler iş makineleriyle cadde ve sokaklardaki karı temizliyor.

İş makineleri ile cadde ve sokaklardan temizlenip kamyonlara yüklenen karlar, boş arazilere götürülüyor.

Eleşkirt Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Aydın AA muhabirine yaptığı açıklamada, İlçe Belediye Başkanı Ramazan Yakut'un talimatıyla kışın yoğun çalışma yaptıklarını belirterek, ekiplerin kar temizleme ve taşıma işlemi yaptığını aktardı.

Bu çalışmalara gece de devam ettiklerini anlatan Aydın, "Özellikle gündüzleri cadde ve sokaklarda araç park edildiği için çalışmalarımız aksıyor ancak gece çalışmaları daha rahat yürütüyoruz." dedi.