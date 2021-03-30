Ağrı'da karla zorlu mücadele - Son Dakika

AĞRI'da mart ayı ile birlikte etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan köy yollarında İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Mart ayının son günlerinde yaşanan kar yağışı ve fırtına sebebiyle Ağrı'da çok sayıda köy yolu ulaşıma kapandı. Fırtına ve karın geçit vermediği, kar kalınlığının 2-3 metreye ulaştığı yolları açmak için Ağrı İl Özel İdaresi, 91 personel, 78 iş makinesiyle çalışmalarını sürdürüyor. Köylerin merkezle bağlantısını sağlamak için mücadele eden ekipler, 5 köye ulaşımın sağlandığı Ortayokuş grup yolunda kar temizliği yapıyor. Ekipler, kar yağışı ve fırtına sebebiyle yoğun kar birikintisinin olduğu 2 bin 167 rakımdaki bölgede iş makineleriyle kar kütlelerini temizlemek için mücadele ediyor.

Kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarının devam ettğini belirten kepçe operatörü Mustafa Çelik, "Şu anda Ağrı merkeze 35 kilometre uzaklıkta bulunan Ortayokuş köyü mevkiindeyiz. Bu yol üzerinde 5 köyümüz bulunmaktadır. Burası deniz seviyesinden yaklaşık 2 bin 167 metre yüksekliktedir. Bu yüzden kar ve fırtına oldukça yoğun. Burayı dün de açmıştık. Bu gün yine tipiden dolayı kapandığı için yine açıyoruz. Önceliğimiz hasta ve öğrencilerin olduğu köy yollarını açmaktır. Sürekli yollardayız. İşimizi severek yapıyoruz" dedi.