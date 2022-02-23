Ağrı'da kartpostallık görüntüler - Son Dakika
Üye Girişi

Ağrı'da kartpostallık görüntüler

23.02.2022 14:47
Ağrı'da kartpostallık görüntüler

Ağrı'da kar yağışının yerini güneşli havaya bırakmasının ardından ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Ağrı'da kar yağışının yerini güneşli havaya bırakmasının ardından ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Kış mevsiminin en belirgin hissedildiği illerin başında gelen Ağrı'da kent merkezine bağlı köy ve mezraları çevreleyen dağlarda bulunan kar yığınları seyrine doyulmaz görüntüler oluşturdu. Günlük yaşamı zorlaştırmasına rağmen güneşle beraber parlayan kar ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı. Metrelerce yükseklikteki beyaz dağlar güneşin parıltısı altında seyredenleri büyülüyor.

(Merve Gökbakan-İHA)

Ağrı'da kartpostallık görüntüler
Ağrı'da kartpostallık görüntüler
Ağrı'da kartpostallık görüntüler
Ağrı'da kartpostallık görüntüler
Ağrı'da kartpostallık görüntüler

YORUMLAR
500

Ağrı, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ağrı'da kartpostallık görüntüler - Son Dakika


Son Dakika
14:46 Kayınvalidesini evde bulamayınca komşusunu rehin aldı! Özel Harekat polislerinin hedefi oldu
14:45 Oğlum'da bu akşam neler olacak? Zeynep Tuğrul'un elinden kurtulabilecek mi?
14:38 Kuruluş Osman'da bu akşam neler olacak? Osman Bey Geyhatu'yu Bitinya'dan söküp atmaya ant içiyor
14:30 Zeliha Teyze 38 yıl sonra gelinlik hayalini gerçekleştirdi
14:29 Türkiye Rusya'ya yaptırım uygulayacak mı? Erdoğan herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı
14:28 Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni rol arkadaşı kim olacak? Üç isim gündemde; Neslihan Atagül, Serenay Sarıkaya ve Büşra Develi
14:20 Sadakatsiz'de bu akşam neler olacak? Volkan, Ali'den vazgeçecek mi?
14:11 Fazıl Say, cumhurbaşkanı adayını açıkladı: Açık ve net, aday Ekrem İmamoğlu olmalıdır
14:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin pozisyonunu açıkça ifade etti: Rusya'dan da, Ukrayna'dan da vazgeçmemiz mümkün değil!
13:58 İslam Memiş açıkça uyardı: Savaş riskinden dolayı gram altın 1450 lira olabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2022 14:55:55. #1.12#
SON DAKİKA: Ağrı'da kartpostallık görüntüler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement