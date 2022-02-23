Ağrı'da kartpostallık görüntüler - Son Dakika

Ağrı'da kar yağışının yerini güneşli havaya bırakmasının ardından ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Kış mevsiminin en belirgin hissedildiği illerin başında gelen Ağrı'da kent merkezine bağlı köy ve mezraları çevreleyen dağlarda bulunan kar yığınları seyrine doyulmaz görüntüler oluşturdu. Günlük yaşamı zorlaştırmasına rağmen güneşle beraber parlayan kar ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı. Metrelerce yükseklikteki beyaz dağlar güneşin parıltısı altında seyredenleri büyülüyor.

(Merve Gökbakan-İHA)