Ağrı'da kaybolan 10 yaşındaki çocuk bulundu - Son Dakika

Ağrı'da kaybolan 10 yaşındaki çocuk bulundu

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde kaybolan 10 yaşındaki Sinan Sökmen sağ olarak bulundu.

Ağrı'da kaybolan 10 yaşındaki çocuk bulundu, System.String[]

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde kaybolan 10 yaşındaki Sinan Sökmen sağ olarak bulundu.

Somkaya köyü muhtarı Kutfettin Sökmen, 10 yaşındaki oğlu Sinan Sökmen'i ilçe merkezinde Fatih Camisi yakınlarındaki bir akrabasının iş yerine bıraktıktan sonra cuma namazını kılmak için camiye gitti.

Namazın ardından iş yerine gelen muhtar Sökmen, oğlunun orada olmadığını fark etti.

İlçe merkezinde uzun süre kendi imkanlarıyla oğlunu arayan Sökmen, sonuç alamayınca İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek kayıp ihbarında bulundu. Polis ekipleri kaybolann Sinan Sökmen'i bulmak için çalışma başlattı.

Doğubayazıt'a 20 kilometre uzaklıktaki Gökçekaynak köyü yakınlarında çobanlar tarafından bulunan ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen çocuk, köye getirilerek ailesine teslim edildi.

Doğubeyazıt, Fatih, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 23:21 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ağrı'da kaybolan 10 yaşındaki çocuk bulundu - Son Dakika

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