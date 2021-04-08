Ağrı'da kaybolan 8 yaşındaki Zeynel, ölü bulundu - Son Dakika

Ağrı'da kaybolan 8 yaşındaki Zeynel, ölü bulundu

08.04.2021 00:35

Ağrı'da, evinin önünde oynarken kaybolan 8 yaşındaki Zeynel Abidin Çelik'in Murat Nehri'nde cansız bedenine ulaşıldı.

Mehmet Akif Mahallesi'nde yaşayan Cumali ve Hatice Çelik çiftinin çocukları Zeynel Abidin, akşam saatlerinde evinin önünde oyun oynarken kayboldu. Çocuklarının kaybolduğunu fark eden aile ve vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

KAYBOLDUĞU YERDE 4 KM UZAKTA BULUNDU

AFAD, polis, itfaiye, zabıta ekipleri ve vatandaşlar, Murat Nehri'nin de geçtiği mahallede arama ve kurtarma çalışması başlattı. Çelik'in kaybolduğu yerden yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki Küpkıran Köprüsü'ne yakın noktada ekipler arama çalışmalarını yoğunlaştırıldı. Ekiplerle birlikte yeğeninin aranmasına katılan ve itfaiye personeli olan amca Resul Çelik, Zeynel'in cansız bedenini Murat Nehrin'de buldu.Acı haberi alan Çelik'in yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Çelik'in cansız bedeni otopsi yapılması için Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ağrı'da kaybolan 8 yaşındaki Zeynel, ölü bulundu
Ağrı'da kaybolan 8 yaşındaki Zeynel, ölü bulundu

AFAD, Ağrı, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika 3. Sayfa Ağrı'da kaybolan 8 yaşındaki Zeynel, ölü bulundu - Son Dakika


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