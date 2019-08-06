Ağrı'da kaybolan çocuğu arama çalışmaları sürüyor
3 saat önce
Ağrı'da hafta sonu bakkala gitmek için evinden ayrıldıktan sonra kaybolan 15 yaşındaki çocuk için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.
Ağrı Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 01:08 Kaynak: AA
'da hafta sonu bakkala gitmek için evinden ayrıldıktan sonra kaybolan 15 yaşındaki çocuk için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.
Merkeze bağlı Çukurçayır
köyünde yaşayan Şengül ve Veysi Batgın çiftinin 7 çocuğundan beşincisi olan Ahmet Yasin
Batgın'ı arama çalışmaları 3. gününde de devam etti.
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD
) görevlilerince köyün çevresinde yapılan aramalarda herhangi bir ize rastlanmadı.
Kayıp Batgın'ın en son il merkezinde görüldüğü bilgisi üzerine polis ekipleri de kent merkezinde arama çalışması başlattı.
Jandarma ve AFAD ekiplerinin köydeki derede ve dağlık arazide arama çalışmaları devam ediyor.
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