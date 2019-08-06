Son Dakika Haberleri: Ağrı'da kaybolan çocuğu arama çalışmaları sürüyor
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Ağrı'da kaybolan çocuğu arama çalışmaları sürüyor

3 saat önce

Ağrı'da hafta sonu bakkala gitmek için evinden ayrıldıktan sonra kaybolan 15 yaşındaki çocuk için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Ağrı'da kaybolan çocuğu arama çalışmaları sürüyor, System.String[]
Ağrı'da hafta sonu bakkala gitmek için evinden ayrıldıktan sonra kaybolan 15 yaşındaki çocuk için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.
Merkeze bağlı Çukurçayır köyünde yaşayan Şengül ve Veysi Batgın çiftinin 7 çocuğundan beşincisi olan Ahmet Yasin Batgın'ı arama çalışmaları 3. gününde de devam etti.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) görevlilerince köyün çevresinde yapılan aramalarda herhangi bir ize rastlanmadı.
Kayıp Batgın'ın en son il merkezinde görüldüğü bilgisi üzerine polis ekipleri de kent merkezinde arama çalışması başlattı.
Jandarma ve AFAD ekiplerinin köydeki derede ve dağlık arazide arama çalışmaları devam ediyor.
Ahmet Yasin, Çukurçayır, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 01:08 Kaynak: AA
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