Son Dakika Haberleri: Ağrı'da Kaybolan Kişinin Ölü Bulunması

Ağrı'da Kaybolan Kişinin Ölü Bulunması

54 dakika önce

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde kayıp ihbarı yapıldıktan 20 gün sonra cansız bedeni bulunan 3 çocuk babası Şefik Kılıç'ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan 7 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Ağrı'da Kaybolan Kişinin Ölü Bulunması, System.String[]
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde kayıp ihbarı yapıldıktan 20 gün sonra cansız bedeni bulunan 3 çocuk babası Şefik Kılıç'ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan 7 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Ağrı Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, ilçe merkezine 50 kilometre uzaklıktaki Sarıbıyık köyünde 16 Ocak'ta öldürülen Kılıç ile ilgili İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin operasyon düzenlediği bildirildi.

Operasyon neticesinde 7 şüphelinin gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, adli mercilere sevk edilen zanlılardan 3'ünün tutuklandığı, 4'ünün ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi.

Açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Bardaklı köyünde "kasten öldürme" ve "silahla tehdit" olmak üzere 8 suçtan aranan kişinin de gözaltına alındığı bilgisine yer verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 07:52 Kaynak: AA

Doğubeyazıt, Ağrı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Çavuşoğlu,Küçük Çocuğun Söylediği Söz Sonrası Konuşmasını Yarıda Kesti Tekirdağ Kayıp İhbarı Yapılan Çocuk, Kanepenin Arkasından Çıktı Cinayet Şüphelisi, Narkozun Etkisiyle Gerçek Adını Söyleyince Yakalandı Yeni Zelanda'daki En Büyük Caminin İmamı, Katliamdan Mossad'ı Sorumlu Tuttu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.3.2019 20:46:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ağrı'da Kaybolan Kişinin Ölü Bulunması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]